Asus представит первый 27-дюймовый игровой 4K OLED монитор

Тизер, опубликованный в сосцсетях, не раскрывает многих деталей, но предполагает, что новый монитор будет иметь разрешение 4K, что редкость для таких размеров монитора.

Сообщается, что Samsung Display также работает над аналогичным 27-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K, что дополняет растущую тенденцию к созданию компактных игровых мониторов с высоким разрешением, пишут СМИ. Asus не подтвердила цену нового монитора, но ожидается, что он будет стоить дорого.

Монитор, скорее всего, будет представлен на выставке CES 2025, которая начнется 7 января.