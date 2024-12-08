Asus представит первый 27-дюймовый игровой 4K OLED монитор

Опубликовано 08 декабря 2024, 09:001 мин.
Asus представит первый 27-дюймовый игровой 4K OLED мониторВ ближайшее время
Asus анонсировала выпуск нового 27-дюймового 4K OLED игрового монитора под названием «ROG Swift OLED PG27UCDM». Это может быть уменьшенная версия существующей 32-дюймовой модели ROG Swift OLED PG32UCDM, цена которой в настоящее время составляет 1299,99 долларов.
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Тизер, опубликованный в сосцсетях, не раскрывает многих деталей, но предполагает, что новый монитор будет иметь разрешение 4K, что редкость для таких размеров монитора.
Сообщается, что Samsung Display также работает над аналогичным 27-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K, что дополняет растущую тенденцию к созданию компактных игровых мониторов с высоким разрешением, пишут СМИ. Asus не подтвердила цену нового монитора, но ожидается, что он будет стоить дорого.
Монитор, скорее всего, будет представлен на выставке CES 2025, которая начнется 7 января.