Компьютеры
Сегодня 16:00
ASUS предупредила о подорожании видеокарт и матплат
Причин тому много
Технический менеджер по продуктам ASUS Хуан Хосе Герреро (Juan Jose Guerrero) рассказал в Facebook, что видеокарты и материнские платы компании подорожают.
Представитель ASUS сообщил, что в 2021 году грядёт изменение рекомендованных розничных цен производителя (MSRP). Обновление касается видеокарт и матплат. По словам Герреро, изменения вступят в силу в начале 2021. Новые MSRP были введены потому, что увеличились стоимость компонентов, операционные расходы и затраты на логистику. Кроме того, продолжают расти таможенные тарифы.
В ASUS также рассказали, что активно работают с партнёрами и поставщиками, чтобы минимизировать рост цен.
В официальном американском магазине ASUS изменения уже вступили в силу. Например, видеокарта ROG Strix 3090 OC подорожала до $1980 с $1800.