ASUS предупредила о подорожании видеокарт и матплат

Представитель ASUS сообщил, что в 2021 году грядёт изменение рекомендованных розничных цен производителя (MSRP). Обновление касается видеокарт и матплат. По словам Герреро, изменения вступят в силу в начале 2021. Новые MSRP были введены потому, что увеличились стоимость компонентов, операционные расходы и затраты на логистику. Кроме того, продолжают расти таможенные тарифы.

В ASUS также рассказали, что активно работают с партнёрами и поставщиками, чтобы минимизировать рост цен.

В официальном американском магазине ASUS изменения уже вступили в силу. Например, видеокарта ROG Strix 3090 OC подорожала до $1980 с $1800.