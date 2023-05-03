Компьютеры
19:49, 03 мая 2023
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Asus предупредила об аннулировании гарантии после разгона памяти

Ждем такие же предупреждения и от других компаний

Asus выпустил предупреждение относительно использования профилей разгона XMP и EXPO в последних обновлениях BIOS материнских плат. Предупреждение появилось после сообщений о сгорании чипов AMD Ryzen из-за проблем с разгоном.

ASUS ясно дала понять, что включение XMP/EXPO для изменения памяти/напряжения за пределами опубликованных спецификаций Intel или AMD может считаться разгоном, и любой разгон, будь то процессора и/или памяти, приведет к аннулированию гарантии.

Хотя разгон памяти никогда не покрывался гарантией Intel или AMD, новые уведомления BIOS ясно дают понять, что такие функции, как XMP/EXPO, на самом деле являются технологиями разгона, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В уведомлении также говорится, что скорости XMP или EXPO не гарантируются из-за большого количества системных переменных.

Разгон является распространенной практикой среди энтузиастов ПК, поскольку он позволяет увеличить производительность оборудования сверх стандартных спецификаций. Однако, при неправильном подходе он также создает риск повреждения оборудования.

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