Asus предупредила об аннулировании гарантии после разгона памяти

ASUS ясно дала понять, что включение XMP/EXPO для изменения памяти/напряжения за пределами опубликованных спецификаций Intel или AMD может считаться разгоном, и любой разгон, будь то процессора и/или памяти, приведет к аннулированию гарантии.

Хотя разгон памяти никогда не покрывался гарантией Intel или AMD, новые уведомления BIOS ясно дают понять, что такие функции, как XMP/EXPO, на самом деле являются технологиями разгона, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В уведомлении также говорится, что скорости XMP или EXPO не гарантируются из-за большого количества системных переменных.

Разгон является распространенной практикой среди энтузиастов ПК, поскольку он позволяет увеличить производительность оборудования сверх стандартных спецификаций. Однако, при неправильном подходе он также создает риск повреждения оборудования.