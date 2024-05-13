Asus RTX 4090 стоит $2800, но за небольшой ремонт она попросила $3758

Asus RTX 4090 стоит $2800, но за небольшой ремонт она попросила $3758Возмутительные цены вызывают споры
Пользователь Reddit (Mulgoki) сообщил о незначительной проблеме — поцарапанном пластиковом разъеме питания — на своей в остальном идеально работающей RTX 4090 ROG STRIX WHITE OC. По совету продавца они обратились в компанию Asus с просьбой о возврате товара. К их удивлению, ASUS запросила за ремонт простой пластиковой царапины ошеломляющую сумму в 3 758 долларов. Это вызвало недоумение, учитывая практически новое состояние карты и ее внушительную цену в 2800 долларов.
К тому же, после обращения в сервисную службу Asus признала графический процессор «неработоспособным» и исключила повреждение из гарантийного обслуживания. Они предложили мизерную 30-процентную скидку на ремонт, что для такого пустякового исправления было просто «абсурдно», отмечают СМИ. Наконец, обратившись к генеральному директору компании, Asus предложила полный выкуп графического процессора по первоначальной цене.