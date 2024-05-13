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Компьютеры
Опубликовано 13 мая 2024, 09:00
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Asus RTX 4090 стоит $2800, но за небольшой ремонт она попросила $3758

Возмутительные цены вызывают споры
Asus столкнулся с критикой из-за своей политики возврата товаров (RMA). Клиенты выражают возмущение непомерно высокими ценами на ремонт, особенно в недавнем случае с видеокартой RTX 4090.
Asus RTX 4090 стоит $2800, но за небольшой ремонт она попросила $3758
© Ferra

Пользователь Reddit (Mulgoki) сообщил о незначительной проблеме — поцарапанном пластиковом разъеме питания — на своей в остальном идеально работающей RTX 4090 ROG STRIX WHITE OC. По совету продавца они обратились в компанию Asus с просьбой о возврате товара. К их удивлению, ASUS запросила за ремонт простой пластиковой царапины ошеломляющую сумму в 3 758 долларов. Это вызвало недоумение, учитывая практически новое состояние карты и ее внушительную цену в 2800 долларов.

Asus RTX 4090 стоит $2800, но за небольшой ремонт она попросила $3758

© Mulgoki

К тому же, после обращения в сервисную службу Asus признала графический процессор «неработоспособным» и исключила повреждение из гарантийного обслуживания. Они предложили мизерную 30-процентную скидку на ремонт, что для такого пустякового исправления было просто «абсурдно», отмечают СМИ. Наконец, обратившись к генеральному директору компании, Asus предложила полный выкуп графического процессора по первоначальной цене.

Источник:wccftech
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ремонт
,
#ASUS
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#NVIDIA RTX 4090
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#видеокарта