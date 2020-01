Asus создала компактную версию мощной игровой видеокарты NVIDIA

Длина новых видеокарт не превышает 20 сантиметров. Они оборудованы двумя вентиляторами, которые эффективно охлаждают карту при нагрузке. Asus сообщила, что небольшие NVIDIA RTX 2070 уже стали доступны по всему миру 8 января. Некоторые магазины предлагают новинку по цене примерно в $525 (около 32 тысяч рублей).

Выпуск мини-видеокарт — это не новая идея. Asus имеет небольшую GTX 1650, а Zotac уже предлагает миниатюрную версию 2070. Интересно то, что Asus согласилась разработать решение специально для нового Intel NUC.

Редакция The Verge уже проверила видеокарту на мини-ПК. Новинка позволяет запускать Shadow of the Tomb Raider в разрешении 1440p на максимальных настройках, при этом не издавая шума.