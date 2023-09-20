ASUS выпустила модифицированную GeForce RTX 4090 за $3200

Этот высокопроизводительный графический процессор оснащен чипом Nvidia AD102 с 16 384 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X и тактовой частотой GPU - до 2700 МГц (режим OC). Карта оснащена жидкостным охлаждением, 28-фазным VRM и потребляет до 600 Вт (OC).

Дизайн ROG MATRIX Platinum от ASUS включает в себя корпус с двойной рамкой и акцентные светодиоды ARGB. Цена графического процессора составляет 3200 долларов, что делает его самой дорогой заказной видеокартой.

Примечательно, что ограниченная серия будет также подписана генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом и выставлена на благотворительный аукцион.