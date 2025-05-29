Asus выпустила «облегчённый» мини-ПК серии NUC с RTX 5070M — теперь дешевле

Новинка получила видеокарту RTX 5070 Laptop, тогда как ROG-модели комплектуются вплоть до RTX 5080, что сильно сказывается на цене.

Несмотря на урезанную графику, процессоры остались на уровне: в NUC 15 Performance можно установить до 24-ядерного Intel Core Ultra 9 275HX или 20-ядерного Core Ultra 7 255HX.

Все работает в компактном 3-литровом корпусе с эффективным охлаждением и возможностью апгрейда без инструментов — доступ к SSD и оперативной памяти открывается одним винтом.