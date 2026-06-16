ASUS выпустила ПК с 748 ГБ памяти для процессора и видеокарты

Устройство создано на базе архитектуры Nvidia DGX Station GB300 и предназначено для обучения нейросетей, их запуска и работы с ИИ-агентами без необходимости арендовать сервера.

Всего в компьютере 748 гигабайт «когерентной» памяти (процессор и видеокарта работают с ней как единое целое). Из них 496 ГБ отведены для ЦП, а 252 ГБ — для видеокарты. Скорость обмена данными у процессорной части — 396 ГБ/с, у видеочипа — целых 7,1 ТБ/с.

В основе системы лежит 72-ядерный процессор Grace на архитектуре Arm и новейший графический чип Nvidia Blackwell Ultra. В сумме они выдают до 20 петафлопс производительности для ИИ.