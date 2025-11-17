Beelink представила недорогой мини-ПК с Ryzen 7 H 255 и поддержкой трёх мониторов

Процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, базовую частоту 3,8 ГГц и турбо-частоту до 4,9 ГГц. GPU Radeon 780M работает на 2,6 ГГц.

Мини-ПК поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти через два слота SO-DIMM и расширение хранилища до 8 ТБ через два M.2 NVMe SSD. Для подключения дисплеев доступны HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и USB4, обеспечивающие 4K при 240 Гц, пишут СМИ.

Система охлаждения MSC2.0 сочетает испарительную камеру, тихий вентилятор и радиатор для SSD, поддерживая TDP 65 Вт при низком уровне шума 32 дБ.

Корпус металлический (135×135×44,7 мм, вес 780 г) и совместим с VESA-креплением. SER9 Max поставляется с Windows 11 Pro.

Мини-ПК уже доступен для предзаказа.