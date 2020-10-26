Более тысячи сайтов перестанут открываться в браузере Internet Explorer

Microsoft пытается перевести пользователей на новый браузер Edge на движке Chromium. В 2021 году компания «убьёт» Internet Explorer. Ну, а пока пытается заставить людей начать пользоваться новинкой.

После обновления пользователи не смогут открыть популярные сайты в Internet Explorer. При попытке сделать это они будут автоматически перенаправляться в Edge. Нововведение коснётся веб-ресурсов Google Drive, YouTube, Microsoft Teams и др.

При попытке получить доступ к ним пользователи смогут заметить новый фоновый процесс Internet Explorer Browser Helper Object (BHO). Компьютер будет использовать его, чтобы проверять адрес сайта, и если он несовместим с Internet Explorer, открывать ресурс в Microsoft Edge.