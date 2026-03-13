Ботнет KadNap начал заражать роутеры Asus

Опубликовано 13 марта 2026, 13:161 мин.
Ботнет KadNap начал заражать роутеры AsusИ превращает их в инструменты киберпреступников
Специалисты по кибербезопасности обнаружили новый вредоносный ботнет KadNap. Он заражает роутеры Asus и другие сетевые устройства, превращая их в посредников для передачи «вредоносного интернет-трафика», пишут СМИ.
По данным исследователей из Black Lotus Labs, с августа 2025 года ботнет вырос примерно до 14 тысяч заражённых устройств. Все они объединены в распределённую сеть, где устройства обмениваются данными напрямую друг с другом.
KadNap использует специальную версию протокола Kademlia Distributed Hash Table. Благодаря этому сеть работает без одного центрального сервера, что усложняет её обнаружение и отключение.
Почти половина заражённых устройств связана с управляющими серверами, которые контролируют именно роутеры Asus. Остальные подключаются к другим серверам управления. Больше всего заражённых устройств находится в США — около 60%. Также случаи заражения зафиксированы в России.