Ботнет KadNap начал заражать роутеры Asus

По данным исследователей из Black Lotus Labs, с августа 2025 года ботнет вырос примерно до 14 тысяч заражённых устройств. Все они объединены в распределённую сеть, где устройства обмениваются данными напрямую друг с другом.

KadNap использует специальную версию протокола Kademlia Distributed Hash Table. Благодаря этому сеть работает без одного центрального сервера, что усложняет её обнаружение и отключение.

Почти половина заражённых устройств связана с управляющими серверами, которые контролируют именно роутеры Asus. Остальные подключаются к другим серверам управления. Больше всего заражённых устройств находится в США — около 60%. Также случаи заражения зафиксированы в России.