Будьте готовы к закупу: на складах производителей ПК скопилось продукции на десятки млрд долларов

China Times сообщает, что ASUS и Quanta - две компании, наиболее пострадавшие от высоких складских запасов. ASUS в настоящее время располагает запасами на сумму более $6,8 млрд, которые компания не может отправить со своих заводов. По сравнению с прошлым годом объем запасов компании ASUS увеличился на шестьдесят процентов. В то же время запасы компании Quanta составляют $8,4 млрд, что почти на пятьдесят пять процентов больше, чем в прошлом году.

В отчете China Times аналитик Дэн Нистедт рассказал инсайдерскую информацию о проблемах с запасами ASUS и о том, как компания в настоящее время оценивает ситуацию. Он подтвердил, что почти пятьдесят процентов складских запасов ASUS составляют компоненты и микросхемы, а другая половина - готовая продукция.

Если ASUS не сможет продать достаточное количество компонентов и готовой продукции в ближайшие несколько кварталов, продукция будет считаться просроченной и упадет в цене.

China Times считает, что большинство компьютерных брендов будут "агрессивно продвигать готовую продукцию на рынок с помощью скидок и акций".