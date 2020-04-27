Будущие процессоры Intel сравнили с новыми доступными моделями AMD

Intel завершает работу над настольными процессорами Core i3 десятого поколения. Эти модели будут четырёхядерными и восьмипоточными. Модель Core i3-10100, как ожидается, будет работать на частотах 3,6-4,3 ГГц, а Core i3-10300 — на 3,7-4,4 ГГц. TDP обоим процессоров предсказывают 65 Вт. В сеть уже утекли показатели тестов моделей в бенчмарке Cinebench R20.

Итак Core i3-10100 набрала 448 баллов в однопоточном тесте и 2284 в многопоточном. Core i3-10300 же продемонстрировала 457 баллов в однопоточном тесте и 2330 баллов в многопоточном.

Помимо этого, источник протестировал недавно представленные доступные AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Что интересно, они набрали 444 и 491 балл в однопоточном режиме, а также 2154 и 2341 в многопоточном соответственно.

Это значит, что процессоры начального уровня обеих компаний наконец смогут конкурировать друг с другом. Впрочем, надо ещё дождаться цен, чтобы сравнить более корректно. Кстати, недавно эксперты глобально проверили процессоры AMD и Intel и выбрали среди них победителя.