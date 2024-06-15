Colorful выпустила полноценный мультик для рекламы своих видеокарт

Опубликовано 15 июня 2024, 11:15
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Colorful выпустила полноценный мультик для рекламы своих видеокартMEOW
Colorful запустила интересную маркетинговую кампанию, выпустив четырехминутный анимационный эпизод с участием двух космических котов, Боби и А+. Да, китайская компания использует мультики для продвижения своих видеокарт серии MEOW.
© Colorful
Видеокарты серии MEOW имеют две модели: MEOW ORANGE, представленная Боби, и MEOW PURPLE, представленная котом-ниндзя A+. В дебютном эпизоде серии дуэт отправляется на задание по обеспечению энергией своего космического корабля, и в итоге обнаруживает, что графический процессор MEOW является важнейшим недостающим компонентом.
Есть даже намек на то, что в будущем появятся новые эпизоды.
И всё это происходит на фоне Nvidia, которая укрепила свою власть на рынке графических процессоров, захватив беспрецедентную долю в 88% в первом квартале 2024 года, согласно данным Jon Peddie Research.