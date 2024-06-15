Colorful выпустила полноценный мультик для рекламы своих видеокарт

Есть даже намек на то, что в будущем появятся новые эпизоды.

И всё это происходит на фоне Nvidia, которая укрепила свою власть на рынке графических процессоров, захватив беспрецедентную долю в 88% в первом квартале 2024 года, согласно данным Jon Peddie Research.