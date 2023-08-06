Core i9, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD в корпусе на 1,7 л: мини-ПК Thunderobot MIX

RTX 4070 в MIX способен работать с играми в разрешении 1440p и даже 4K при наличии соответствующих игр и технологии апскейлинга.

Компания Thunderobot подтвердила, что MIX появится на рынке уже в этом месяце, но пока что без более точной даты и цены.