Core i9, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD в корпусе на 1,7 л: мини-ПК Thunderobot MIX

Core i9, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD в корпусе на 1,7 л: мини-ПК Thunderobot MIXЦена пока не называлась
Приготовьтесь, геймеры, ведь компания Thunderobot собирается выпустить одно из самых интересных игровых устройств этого года - MIX. Отличительной особенностью ПК является его компактный корпус объемом 1,7 л и весом всего 800 г без зарядного устройства.
MIX предлагает два мобильных процессора Raptor Lake на выбор: 14-ядерный Intel Core i9-13900H или 10-ядерный i7-13620H. Геймеры также могут выбрать 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD объемом 512 или 1 ТБ. Но настоящим «событием» является возможность установки графического процессора RTX 4060 или RTX 4070 Laptop мощностью до 140 Вт.
RTX 4070 в MIX способен работать с играми в разрешении 1440p и даже 4K при наличии соответствующих игр и технологии апскейлинга.
Компания Thunderobot подтвердила, что MIX появится на рынке уже в этом месяце, но пока что без более точной даты и цены.