«Ctrl+C» и «Ctrl+V» наконец-то начали работать в Google Диске

В сообщении Google говорится, что с 4 июня все пользователи смогут использовать стандартные Control/Command + C, X и V для копирования и перемещения файлов, как в любом другом файловом менеджере.

Интересно, что эта опция будет работать с разными вкладками. То есть можно будет скопировать файл через «Ctrl+C» и затем вставить его в Google Doc или Почту, например: там появится название файла и ссылка на него.