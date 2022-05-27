«Ctrl+C» и «Ctrl+V» наконец-то начали работать в Google Диске

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«Ctrl+C» и «Ctrl+V» наконец-то начали работать в Google ДискеЛучше поздно, чем никогда
Google объявила, что добавила сочетания клавиш для вырезания, копирования и вставки файлов в облачный сервис Drive («Диск»). Теперь «Ctrl+C» и «Ctrl+V» будут работать через браузер Chrome. Да, раньше горячие клавиши там не работали.
В сообщении Google говорится, что с 4 июня все пользователи смогут использовать стандартные Control/Command + C, X и V для копирования и перемещения файлов, как в любом другом файловом менеджере.
Интересно, что эта опция будет работать с разными вкладками. То есть можно будет скопировать файл через «Ctrl+C» и затем вставить его в Google Doc или Почту, например: там появится название файла и ссылка на него.