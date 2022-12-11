Дешёвый аналог Apple Mac mini: Xiaomi анонсировала мини-компьютер

Мини-ПК Xiaomi имеет размеры 11211238 мм, а вес основного корпуса устройства составляет всего 437 граммов. Изготовлен короб из алюминиевого сплава. В основе мини-компьютера лежит процессор Intel Core i5-1240P 12-го поколения с поддержкой графики Intel Iris Xe. Этот 12-ядерный процессор имеет максимальную частоту до 4,4 ГГц.

Также ПК оснащён 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц и SSD на 512 ГБ PCIe 4.0 NVMe. У компьютера есть два интерфейса HDMI 2.1, один сетевой порт 2,5G, один USB 3.0 Gen2 и один USB 2.0. На передней панели у ПК также есть два порта USB 3.0 Gen2 и разъём для наушников. Что касается беспроводной связи, то устройство поддерживает WiFi 6 и последнюю версию Bluetooth 5.3.

ПК поставляется с предустановленной китайской версией Windows 11 Home. Он имеет номинальную потребляемую мощность до 100 Вт. Стоимость устройства в Китае составляет 3699 юаней (примерно 531 доллар). Цены на Mac mini стартуют с 699 долларов.