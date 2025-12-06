Эксклюзивная видеокарта Asus ROG Matrix RTX 5090 за $3999 оказалась с дефектом

Модель с четырьмя вентиляторами была официально представлена ещё летом, и некоторые блогеры даже успели поделиться первыми впечатлениями. Однако, несмотря на долгую подготовку и заявленные функции самодиагностики, продукт всё же оказался с дефектом, пишут СМИ.

На форумах Asus пользователи начали интересоваться судьбой ограниченной серии в 1000 устройств. Вскоре СМИ сообщили, что шведский магазин Inet отправил покупателям уведомление о выявленной проблеме качества.

В письме говорилось, что Asus предупредила продавцов о дефекте в данной модели, из-за чего поставки временно остановлены. Компания уже работает над исправленной версией, но сроки её появления пока неизвестны.