Эксперты показали «внутренности» одного из самых маленьких компьютеров

Эксперт разобрали маленький компьютер всего лишь с помощью пары отвёрток. Габариты устройства составляют всего 61 х 61 х 43 мм, а весит оно 127 граммов. При этом ПК работает на четырёхядерном процессоре Celeron N4100.

Специалисты также нашли внутри маленькие подключённые друг к другу платы. Одна — с двумя портами USB-A, разъёмом для наушников, MicroSD и питания. Вторая — основная. Видно, что процессор с графикой UHD Graphics 600 на ней занимает довольно много места. Также там располагается оперативная память (SK Hynix 6 ГБ), хранилище, порты USB-C и интерфейс HDMI. Также внутри мини-ПК есть охлаждающий вентилятор.