Эксперты сравнили мини-ПК на Intel Ultra и Mac mini на Apple Silicon

Mac mini на Apple Silicon предлагает другой подход — простоту и стабильность. Компьютер работает тихо, не перегревается и показывает высокую производительность благодаря оптимизации ПО с железом. Он отлично подходит для монтажа видео, музыки, программирования и других «творческих» задач.

Важны обновления, гибкость и расширение возможностей? Выбирайте мини-ПК на базе процессоров Intel. А чтобы «не париться», подойдет и Mac mini.