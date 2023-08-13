Энтузиаст превратил модульный ноутбук Framework в мини-ПК

Ноутбук Framework, получивший высокую оценку за удобство в ремонте, теперь позволяет пользователям легко превращать его в мини-ПК. Результатом партнерства с Cooler Master стал прозрачный пластиковый корпус с прорезями для модулей расширения. Пользователи могут выбрать покупку отдельной материнской платы от Framework или использовать свой существующий ноутбук Framework, разобрав его.

Процесс разборки удивительно прост благодаря конструкции ноутбука. В прозрачном корпусе расположили модули расширения, такие как порты USB-C, устройства чтения карт памяти, дополнительные слоты для памяти, HDMI, порт дисплея, USB-A и даже Ethernet. Версия для мини-ПК совместима с различными операционными системами, включая Windows, Chrome OS и Linux.

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