Европа создает спутниковую сеть, но Италия захотела подключиться к Starlink

Проект ЕС Iris², включающий 290 спутников, призван обеспечить спутниковую и защищенную связь для Европы к 2030 году, что обойдется в 10,5 миллиарда долларов. Участие Италии было «значительным», вплоть до размещения одной из основных наземных станций.

Критики, в том числе бывшие итальянские чиновники и европейские лидеры, утверждают, что эта сделка угрожает «стратегической автономии» Европы в космосе и телекоммуникациях. Они опасаются, что она сигнализирует об отказе от солидарности внутри ЕС.

Пока что итальянское правительство отрицает наличие каких-либо подписанных контрактов и отдельно отмечает, что «переговоры со SpaceX являются частью обычных обсуждений, которые государственный аппарат ведет с компаниями, в данном случае с теми, которые занимаются защищенными соединениями для нужд передачи зашифрованных данных».