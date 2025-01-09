Компьютеры
Опубликовано 09 января 2025, 18:00
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Европа создает спутниковую сеть, но Италия захотела подключиться к Starlink

Потенциальная сделка Италии со Starlink вызывает озабоченность
Италия ведет переговоры со SpaceX о приобретении услуг спутниковой связи Starlink на сумму 1,6 миллиарда долларов. Потенциальная сделка вызвала споры, поскольку она может подорвать планы Европы по созданию собственной спутниковой сети Iris², о чем сообщают СМИ.
Европа создает спутниковую сеть, но Италия захотела подключиться к Starlink
© Ferra

Проект ЕС Iris², включающий 290 спутников, призван обеспечить спутниковую и защищенную связь для Европы к 2030 году, что обойдется в 10,5 миллиарда долларов. Участие Италии было «значительным», вплоть до размещения одной из основных наземных станций.

Критики, в том числе бывшие итальянские чиновники и европейские лидеры, утверждают, что эта сделка угрожает «стратегической автономии» Европы в космосе и телекоммуникациях. Они опасаются, что она сигнализирует об отказе от солидарности внутри ЕС.

Пока что итальянское правительство отрицает наличие каких-либо подписанных контрактов и отдельно отмечает, что «переговоры со SpaceX являются частью обычных обсуждений, которые государственный аппарат ведет с компаниями, в данном случае с теми, которые занимаются защищенными соединениями для нужд передачи зашифрованных данных».

Источник:Governo.it
Автор:Максим Многословный
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