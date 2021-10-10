Far Cry 6 запустили на компьютере без видеокарты

После часа игры автор отметил, что в целом при установленных параметрах играть в неё вполне можно. Средняя частота кадров в Far Cry 6 составила 35 к/с, а в очень редких событиях производительность опускалась до 20 к/с. Эксперт заключил, что с 3000G этот проект идёт, однако игроку придётся смириться с низким качеством изображения.