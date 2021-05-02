Фирменный браузер Microsoft наконец разрешит открывать документы Office прямо в нём

Всё это доступно в версии Edge Dev 92. Первая функция называется Office Viewer. Она позволяет открывать документы Microsoft Word, Excel и PowerPoint прямо в браузере одним кликом. Эта опция совместима с версиями Edge для Windows и Mac. Функция экономит время, так как не нужно больше скачивать файлы, а затем открывать их в программах Office.

Другая новая опция — интеграция с Windows Search. Это позволит использовать поиск на панели задач, чтобы смотреть историю браузера, недавние вкладки, избранное и др.