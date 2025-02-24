GMK представил мощный мини-ПК K10 с поддержкой 8K и 96 ГБ ОЗУ

Несмотря на небольшие размеры (188,6×178×38,9 мм), K10 обладает потенциалом. Его графика Intel поддерживает разрешение 8K и вывод изображения на несколько экранов через HDMI, DisplayPort и Type-C. Система охлаждения включает в себя высокопоточный турбинный вентилятор и компоненты из сверхпроводящей меди.

Для подключения предусмотрены WiFi 6, Bluetooth 5.2, порт Ethernet 2.5G и восемь портов USB. Пользователи могут переключаться между режимами Silent, Balanced и High-Performance, чтобы оптимизировать энергопотребление. Устройство поставляется с Windows 11 Pro, однако требуется активация.