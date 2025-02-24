GMK представил мощный мини-ПК K10 с поддержкой 8K и 96 ГБ ОЗУ

Опубликовано 24 февраля 2025, 18:001 мин.
GMK представил мощный мини-ПК K10 с поддержкой 8K и 96 ГБ ОЗУОсталось это всё купить
GMK представила в Китае свой новейший мини-ПК K10, обладающий впечатляющей мощностью и компактным дизайном. Он оснащен процессором Intel Core i9−13900HK, поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5 и позволяет установить 12 ТБ SSD-накопитель. Устройство доступно в виде «голого» блока по цене 2 699 юаней ($372) или с 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 1 ТБ по цене 3 699 юаней ($510), продажи начнутся 1 марта.
© GMK
Несмотря на небольшие размеры (188,6×178×38,9 мм), K10 обладает потенциалом. Его графика Intel поддерживает разрешение 8K и вывод изображения на несколько экранов через HDMI, DisplayPort и Type-C. Система охлаждения включает в себя высокопоточный турбинный вентилятор и компоненты из сверхпроводящей меди.
Для подключения предусмотрены WiFi 6, Bluetooth 5.2, порт Ethernet 2.5G и восемь портов USB. Пользователи могут переключаться между режимами Silent, Balanced и High-Performance, чтобы оптимизировать энергопотребление. Устройство поставляется с Windows 11 Pro, однако требуется активация.