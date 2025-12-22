Gmktec показала доступный мини-ПК NucBox K15 с поддержкой внешней видеокарты

Опубликовано 22 декабря 2025, 15:001 мин.
Gmktec показала доступный мини-ПК NucBox K15 с поддержкой внешней видеокартыС Core Ultra 5
Gmktec представила новый мини-ПК NucBox K15. В основе лежит процессор Intel Core Ultra 5 125U. Максимальная частота достигает 4,3 ГГц. Мини-ПК оснащён встроенной графикой Intel Arc и специальным модулем для ИИ.
© Gmktec
ПК способен воспроизводить контент в 4K и 8K, а также запускать небольшие игры. Одна из ключевых особенностей — поддержка внешней видеокарты. Через специальный разъём OCuLink можно подключить графику помощнее.
Устройство поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти и установку сразу трёх быстрых накопителей.
Из разъёмов доступны USB4, HDMI, DisplayPort, Wi-Fi и Bluetooth. Можно подключить до четырёх мониторов одновременно.
NucBox K15 поставляется с Windows 11 и поддерживает Linux. Цены начинаются от 359 долларов.