Компьютеры
Сегодня 16:56
Google потребовала от разработчиков перестать использовать Windows 7
Для разработки Chromium
В январе 2020 года Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Теперь спустя почти 11 месяцев Google наконец потребовала от разработчиков Chromium перестать использовать старую операционную систему.
Google подтвердила, что Windows 7 больше не работает для создания Chromium. Теперь для разработки требуется Windows 10. Так как Win7 является неподдерживаемой системой, разработчики будут видеть сообщения об ошибке при попытке собрать свои приложения Chromium.
Стоит отметить, что браузеры на базе Chromium всё же продолжат работать на Windows 7.
Напомним, на днях стало известно, что Microsoft до сих позволяет перейти с Windows 7 на новую Windows 10 бесплатно. Тут можно почитать инструкцию, как это сделать.