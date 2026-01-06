HP показала компьютер, встроенный прямо в клавиатуру

Eliteboard G1a рассчитан в первую очередь на офисы. По мощности он не заменит полноценный ПК.

В зависимости от конфигурации устройство может оснащаться сканером отпечатков пальцев и сменной батареей, обеспечивающей до 3,5 часов работы. Также доступны варианты с объёмом оперативной памяти до 64 ГБ и хранилищем до 2 ТБ. Вес клавиатуры составляет около 726 граммов.

Eliteboard G1a поступит в продажу в марте. Точная цена будет объявлена ближе к старту продаж.