Опубликовано 06 января 2026, 19:00
HP показала компьютер, встроенный прямо в клавиатуру

И весит меньше килограмма
HP на выставке CES 2026 представила мини-ПК Eliteboard G1a, который полностью размещён внутри клавиатуры. Снаружи устройство выглядит как обычная офисная клавиатура с кабелем USB-C — съёмным или несъёмным.
HP показала компьютер, встроенный прямо в клавиатуру

© HP

В клавиатуру встроены процессор AMD Ryzen AI серии 300, оперативная память, накопитель, система охлаждения с вентилятором, стереодинамики и набор разъёмов. Чтобы начать работу, достаточно подключить клавиатуру к монитору (поддерживаются до двух 4K-экранов) и включить беспроводную мышь, которая идёт в комплекте.

HP показала компьютер, встроенный прямо в клавиатуру

© HP

Eliteboard G1a рассчитан в первую очередь на офисы. По мощности он не заменит полноценный ПК.

В зависимости от конфигурации устройство может оснащаться сканером отпечатков пальцев и сменной батареей, обеспечивающей до 3,5 часов работы. Также доступны варианты с объёмом оперативной памяти до 64 ГБ и хранилищем до 2 ТБ. Вес клавиатуры составляет около 726 граммов.

Eliteboard G1a поступит в продажу в марте. Точная цена будет объявлена ближе к старту продаж.

Источник:HP
Автор:Максим Многословный
