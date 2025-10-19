Игровой OLED-монитор с 280 Гц Asus ROG Strix XG27AQWMG выйдет в ноябре

Используется панель LG Primary RGB Tandem WOLED, которая обеспечивает до 1500 нит яркости. ROG Strix XG27AQWMG покрывает 99,5% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает 10-битный цвет. Заводская калибровка с Delta E ниже 2. Покрытие TrueBlack Glossy сохраняет «глубокий черный цвет» и снижает блики. Есть встроенный датчик Neo Proximity, что автоматически отключает экран, когда вы отходите.

Для подключения доступны HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 с DSC и USB-хаб. Есть крепление для камеры и компактная подставка, занимающая на 30% меньше места, чем у предыдущих 27-дюймовых моделей.