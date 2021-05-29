Игру S.T.A.L.K.E.R. запустили на российском процессоре

В тесте участвовали две игры: S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти 2009 года и S.T.A.L.K.E.R. Чистое Небо 2008 года. Использовался порт игр на OpenGL.

В тестовой стенде помимо процессора «Эльбрус-8С» были 32 ГБ оперативной памяти DDR3-ECC и видеокарта Radeon RX 580.

Отмечается, что частота кадров в обоих играх не превышала 30 FPS. Часто она падала до уровня 15-20 FPS. Поэтому выбор российского процессора для игр кажется не самым разумным.

Издание Overclockers отмечает, что ранее энтузиасты смогли добиться 60 FPS в War Thunder на ПК с процессором «Эльбрус» и видеокартой Radeon R9 380.