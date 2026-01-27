Компьютеры
Intel Core Ultra 9, 64 ГБ ОЗУ и не только: вышел мощный мини-ПК Machenike GTS

Machenike начала глобальные продажи своего нового мини-ПК GTS. Это одна из первых моделей, построенных на новых процессорах Intel Arrow Lake.
Устройство оснащено мощным процессором Intel Core Ultra 9 285H и 64 ГБ оперативной памяти.

В базовой комплектации компьютер также имеет 1 ТБ внутренней памяти, которую можно увеличить благодаря второму слоту. Для подключения мониторов и периферии предусмотрены два порта USB4 и один 2.5 Gigabit Ethernet. На корпусе есть небольшой дисплей для отображения системной информации.

В настоящее время для покупателей за пределами Китая доступна только топовая версия. Её цена составляет 1799 долларов.

Более доступная версия с Core Ultra 5 на мировой рынок пока не поступила.

