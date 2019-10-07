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Компьютеры
Сегодня 16:00

Intel представила новое поколение процессоров по доступным ценам

Xeon W и Core X
Intel официально представила новейшее поколение процессоров линеек Xeon W и Core X. Компания также изменила ценовую политику в отношении своих продуктов, и платформы стали доступнее.

Процессоры теперь поддерживают технологию Intel Deep Learning Boost, благодаря которой ускоряется работа с искусственным интеллектом. Компания сообщает, что скорость вычислений в новых процессорах возросла в 2,2 раза по сравнению с предыдущим поколением. Помимо этого, платформы имеют улучшенную версию Intel Turbo Boost Max 3.0, из-за которой программное обеспечение для моделирования и макетирования запускается с максимально высокой скоростью. Поэтому Intel называет Xeon W-2200 лучшим выбором для профессиональных создателей контента.

В новую линейку входят восемь процессоров:

Intel

Утверждается, что с данными платформами архитектурный 3D рендеринг в Revit V-Ray происходит на 10% быстрее. Цены на них начинаются с каких-то $294 и заканчиваются $1333.

О процессорах Core серии X мы уже писали, но напомним вам основные характеристики и цены:

Intel

Продажи новинок начнутся в ноябре.

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