Intel представила новое поколение процессоров по доступным ценам

Утверждается, что с данными платформами архитектурный 3D рендеринг в Revit V-Ray происходит на 10% быстрее. Цены на них начинаются с каких-то $294 и заканчиваются $1333.

О процессорах Core серии X мы уже писали, но напомним вам основные характеристики и цены: