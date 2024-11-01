Компьютеры
Опубликовано 01 ноября 2024, 16:05
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Как тебе такое, И… Nvidia: спутники Starlink оснастили чипами AMD

Связь и скорость передачи данных
Чипы Versal AI от AMD теперь обеспечивают связь для новейшего поколения спутников Starlink. Об этом было объявлено на последнем отчёте AMD о доходах: генеральный директор Лиза Су сообщила, что линейка Versal широко используется аэрокосмическими компаниями, включая SpaceX.
Как тебе такое, И… Nvidia: спутники Starlink оснастили чипами AMD
© Ferra

Настраиваемые SoC Versal AI созданы для обеспечения «прорывной» производительности ИИ и беспроводного ускорения, что позволяет достичь низкой задержки и точного управления, идеального для спутниковой связи, заявила глава компании.

Партнёрство указывает на то, что SpaceX использует решение AMD для ускорения обработки данных на спутниках Starlink, включая возможность подключения смартфонов к сети на Земле. Помимо аэрокосмической области, Versal AI AMD также применяются в телекоммуникациях, в частности для сетей 5G.

Источник:Yahoo
Автор:Максим Многословный
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