Как тебе такое, И… Nvidia: спутники Starlink оснастили чипами AMD

Настраиваемые SoC Versal AI созданы для обеспечения «прорывной» производительности ИИ и беспроводного ускорения, что позволяет достичь низкой задержки и точного управления, идеального для спутниковой связи, заявила глава компании.

Партнёрство указывает на то, что SpaceX использует решение AMD для ускорения обработки данных на спутниках Starlink, включая возможность подключения смартфонов к сети на Земле. Помимо аэрокосмической области, Versal AI AMD также применяются в телекоммуникациях, в частности для сетей 5G.