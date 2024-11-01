Как тебе такое, И… Nvidia: спутники Starlink оснастили чипами AMD

Опубликовано 01 ноября 2024, 16:051 мин.
Как тебе такое, И… Nvidia: спутники Starlink оснастили чипами AMDСвязь и скорость передачи данных
Чипы Versal AI от AMD теперь обеспечивают связь для новейшего поколения спутников Starlink. Об этом было объявлено на последнем отчёте AMD о доходах: генеральный директор Лиза Су сообщила, что линейка Versal широко используется аэрокосмическими компаниями, включая SpaceX.
Настраиваемые SoC Versal AI созданы для обеспечения «прорывной» производительности ИИ и беспроводного ускорения, что позволяет достичь низкой задержки и точного управления, идеального для спутниковой связи, заявила глава компании.
Партнёрство указывает на то, что SpaceX использует решение AMD для ускорения обработки данных на спутниках Starlink, включая возможность подключения смартфонов к сети на Земле. Помимо аэрокосмической области, Versal AI AMD также применяются в телекоммуникациях, в частности для сетей 5G.