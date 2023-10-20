Хакеры нацелились на Kodex: она проверяет запросы полиции на данные IT-гигантов

Хакеры нацелились на Kodex: она проверяет запросы полиции на данные IT-гигантовКакие данные были украдены?
Хакеры атаковали учетные записи на платформе Kodex, предназначенной для обработки запросов на получение экстренных данных (EDR) между правоохранительными органами и технологическими компаниями, говорится в разговорах между киберпреступниками, изученных 404 Media.
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На скриншотах одной из взломанных учетных записей показана панель, на которой можно создавать запросы для различных технологических гигантов, таких как Microsoft, криптовалютные биржи Binance и Coinbase и др. Хотя нет никаких доказательств успешного получения хакерами данных технологических компаний через эти аккаунты, это подчеркивает уязвимость платформы.
В ответ на это компания Kodex приостановила работу скомпрометированных учетных записей и проводит постоянный мониторинг безопасности.
Ранее, кстати, Casio сообщил о нарушении безопасности, в результате которого неавторизованные лица получили доступ к серверу ClassPad. В процессе инцидента была похищена база данных, содержащая персональные данные клиентов из 149 стран.