Хакеры угрозами потребовали у NVIDIA открыть код драйверов под разные системы

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Хакеры угрозами потребовали у NVIDIA открыть код драйверов под разные системыВсего украдено более 250 ГБ данных
После многочисленных сообщений о кибератаке с целью выкупа серверов NVIDIA, хакерская группа LAPSUS$ требует, чтобы NVIDIA выпустила свои драйверы для Windows, MacOS и Linux с открытым исходным кодом.
Если же компания NVIDIA не выполнит это требование, то группа угрожает опубликовать файлы чипсетов, графики и остальную конфиденциальную информацию о существующих и будущих GPU.
Пока неясно, что содержат украденные данные, но группа подтвердила, что в их распоряжении находится 250 ГБ данных, связанных с аппаратным обеспечением.
Кроме того, LAPSUS$ подтвердила, что ознакомилась с позицией NVIDIA, что означает, что NVIDIA, возможно, пытается договориться с хакерами, чтобы предотвратить будущие утечки.
Ранее хакерская группировка раскрыла подробности о лишь готовящейся линейке топовых видеокарт NVIDIA RTX 40XX, известной также под названием Ada Lovelace.
Источник: Videocardz