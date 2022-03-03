Хакеры угрозами потребовали у NVIDIA открыть код драйверов под разные системы

Если же компания NVIDIA не выполнит это требование, то группа угрожает опубликовать файлы чипсетов, графики и остальную конфиденциальную информацию о существующих и будущих GPU.

Пока неясно, что содержат украденные данные, но группа подтвердила, что в их распоряжении находится 250 ГБ данных, связанных с аппаратным обеспечением.

Кроме того, LAPSUS$ подтвердила, что ознакомилась с позицией NVIDIA, что означает, что NVIDIA, возможно, пытается договориться с хакерами, чтобы предотвратить будущие утечки.

Ранее хакерская группировка раскрыла подробности о лишь готовящейся линейке топовых видеокарт NVIDIA RTX 40XX, известной также под названием Ada Lovelace.