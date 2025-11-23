Хакеры взломали около 50 тысяч роутеров Asus

Атака направлена исключительно на устройства, которые больше не получают обновлений безопасности. Злоумышленники используют сразу несколько известных уязвимостей, в том числе четыре критические ошибки 2023 года и новые уязвимости 2024 и 2025 годов. Все они позволяют удалённо выполнять команды на устройстве.

Большинство заражённых роутеров находятся на Тайване и в странах Юго-Восточной Азии. В материковом Китае, США, Европе и России количество заражений значительно ниже.

Ранее схожая кампания под названием AyySSHush затронула более 8 тысяч роутеров Asus. Несмотря на похожие методы, пересечений между двумя атаками практически нет. Эксперты считают, что это может быть одна развивающаяся кампания или две разные операции одного и того же оператора, но окончательных доказательств пока нет.