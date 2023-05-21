Конкурента GeForce RTX 4060 от Asus и ASRock оснастили старыми кулерами

Насколько это плохо – станет известно после релиза

В сети появились изображения предстоящих видеокарт ASUS и ASRock Radeon RX 7600, дающие представление о том, чего следует ожидать от потенциального конкурента GeForce RTX 4060. И оснащены они кулерами, которые ранее использовались в моделях Radeon на базе RDNA2, хотя эти модели основаны на архитектуре RDNA3.