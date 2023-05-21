Конкурента GeForce RTX 4060 от Asus и ASRock оснастили старыми кулерами

Конкурента GeForce RTX 4060 от Asus и ASRock оснастили старыми кулерамиНасколько это плохо – станет известно после релиза
В сети появились изображения предстоящих видеокарт ASUS и ASRock Radeon RX 7600, дающие представление о том, чего следует ожидать от потенциального конкурента GeForce RTX 4060. И оснащены они кулерами, которые ранее использовались в моделях Radeon на базе RDNA2, хотя эти модели основаны на архитектуре RDNA3.
ASRock, как сообщается, планирует выпустить две версии, а именно Radeon RX 7600 Phantom Gaming OC и Radeon RX 7600 Challenger OC, причем первая будет оснащена системой охлаждения с тремя кулерами. ASUS, с другой стороны, похоже, повторила кулеры от Radeon RX 6650 XT для своих моделей Radeon RX 7600 ROG Strix и Radeon RX 7600 Dual OC.
Все четыре видеокарты будут поставляться с заводским разгоном. Официальный запуск этих видеокарт Radeon RX 7600 запланирован на 24 мая.