Компьютеры
Опубликовано 26 июля 2025, 21:00
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Lenovo представила недорогой мини-ПК Lecoo Mini Pro с мощным процессором AMD

Мал, да удал
Lenovo тихо выпустила в Китае новый мини-ПК Lecoo Mini Pro. Устройство построено на процессоре AMD Ryzen 7 8745H и стоит от 2 699 юаней (примерно 377 долларов).
Lenovo представила недорогой мини-ПК Lecoo Mini Pro с мощным процессором AMD

© Lenovo

Этот чип относится к серии Hawk Point и оснащён встроенной графикой Radeon 780M. Она позволяет запускать современные игры на низких или средних настройках. Также в устройстве предусмотрено до 32 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5 и два разъёма M.2 для SSD-дисков. Lenovo отмечает, что система охлаждения с двумя вентиляторами работает тихо — уровень шума в «спокойном режиме» не превышает 32 дБ.

Мини-ПК предлагает хороший набор портов:

  • 2x USB4

  • 2x USB 3.2

  • 2x USB 2.0

  • 2.5G Ethernet

  • HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

Аудиоразъём 3.5 мм Также устройство поддерживает Wi-Fi 6 и может подключаться к внешней видеокарте через USB4. Корпус выполнен из алюминия, а в режиме максимальной производительности система может потреблять до 70 Вт.

Пока неизвестно, появится ли эта модель за пределами Китая.

Автор:Максим Многословный
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