Lenovo выпустила мини-ПК ThinkCentre Neo Ultra с i7−14 700, RTX 4060 и 32 ГБ ОЗУ

Модель i7 имеет 20 ядер и 28 потоков, а i9 — 24 ядра и 32 потока, достигая частоты до 5,8 ГГц. В комплект поставки входят 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD PCIe Gen4 емкостью 1 ТБ.

За графику отвечает NVIDIA GeForce RTX 4060 мощностью 115 Вт, поддерживающий 3D-рендеринг и трассировку лучей. За охлаждение отвечает технология ICE 7.0, которая улучшает отвод тепла и снижает уровень шума.

Система поддерживает рабочие нагрузки, связанные с искусственным интеллектом, благодаря дополнительному блоку нейронной обработки (NPU) с производительностью 30 TOPS. Кроме того, она оснащена множеством портов, Wi-Fi 6E и поддержкой 7 выходов на дисплей.

Мини-ПК помещен в алюминиевый корпус и оснащен блоком питания мощностью 350 Вт. Он поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home и Microsoft Office 2021.

Цены начинаются от 12 986 юаней (1 784 доллара) за версию i5 и 15 499 юаней (2 130 долларов) за модель i7.