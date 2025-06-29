LG Display начала производство OLED-дисплеев с частотой 540/720 Гц

Также LG работает над новой поколением OLED-панелей Tandem RGB, предназначенных для 27-дюймовых мониторов с разрешением 1440p и частотой до 280 Гц. Они будут ярче и долговечнее предыдущих моделей. Первая модель с такой панелью — Gigabyte MO27Q28G — ожидается в продаже уже летом 2025 года.

Хотя ранее Asus упоминала о 540 Гц и яркости до 4000 нит, LG уточнила, что новая панель обеспечит максимум 1500 нит на небольшой области экрана — это всё равно ярче текущих моделей, таких как LG UltraGear OLED 27GX790A-B.

Массовое производство высокочастотной панели (540/720 Гц) запланировано на вторую половину 2025 года. Новинки составят конкуренцию существующим дисплеям от Samsung с частотой 500 Гц.