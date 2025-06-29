LG Display начнет тестировать новую OLED-технологию eLEAP

Технология eLEAP позволяет изготавливать OLED-экраны без использования масок, что делает процесс более простым и потенциально дешевле. Поскольку одна из производственных линий для OLED-телевизоров сейчас используется не в полную силу, LG может попробовать на ней новую технологию — в тестовом режиме.

Речь идёт не о полной перепрофилировке линии, а о пилотном запуске, чтобы проверить, насколько эффективно работает новая технология. Если результаты будут успешными, LG Display может построить отдельную линию для производства экранов для ноутбуков и мониторов с использованием eLEAP.

Стоит отметить, что эта технология подходит для RGB AMOLED-дисплеев. При этом спрос на OLED-панели для телевизоров растёт, поэтому существующие линии для ТВ, скорее всего, сохранят своё текущее назначение.