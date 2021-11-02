Microsoft официально выпустила свой фирменный браузер на Linux

Тем, кто уже использует предварительные версии Edge в Linux, можно получить последнюю стабильную версию через команду sudo apt install microsoft-edge-stable. Кроме того, установка возможна через сайт Microsoft.

The Verge отмечает, что многие пользователи Linux уже используют Chrome или Firefox, но Edge — ещё один вариант браузера, который может работать в дистрибутивах, где Chrome не поддерживается полностью. Microsoft также добавила в Edge функции конфиденциальности, чтобы ограничить отслеживание и файлы cookie. Linux-версия браузера располагает большинством тех же функций, что доступны в Windows- и macOS-версиях.