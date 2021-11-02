Microsoft официально выпустила свой фирменный браузер на Linux

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Microsoft официально выпустила свой фирменный браузер на LinuxУже можно установить
На этой неделе Microsoft выпускает стабильную версию своего браузера Edge для Linux. Предварительные версии Edge для Linux были доступны уже более года. Однако после официального запуска браузер будет полностью поддерживаться в Linux с регулярными обновлениями.
Тем, кто уже использует предварительные версии Edge в Linux, можно получить последнюю стабильную версию через команду sudo apt install microsoft-edge-stable. Кроме того, установка возможна через сайт Microsoft.
The Verge отмечает, что многие пользователи Linux уже используют Chrome или Firefox, но Edge — ещё один вариант браузера, который может работать в дистрибутивах, где Chrome не поддерживается полностью. Microsoft также добавила в Edge функции конфиденциальности, чтобы ограничить отслеживание и файлы cookie. Linux-версия браузера располагает большинством тех же функций, что доступны в Windows- и macOS-версиях.
Источник: The Verge