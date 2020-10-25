Microsoft сделает встроенный в Windows браузер быстрее Google Chrome

Функция запускает набор процессов Edge в фоновом режиме, когда компьютер только включается. Поэтому браузер быстрее запускается, когда пользователю это нужно.

Новую функцию можно будет и отключить при желании. Это можно будет сделать в настройках: Edge > Settings > System. Сообщается, что Startup boost не будет замедлять работу компьютера в целом и окажет минимальное влияние на ресурсы машины.

Пока неясно, когда нововведение появится в стабильной версии браузера Edge, но его уже скоро можно испытать в версиях, доступных на каналах Dev и Canary.