Компьютеры
Сегодня 18:21
Microsoft сделает встроенный в Windows браузер быстрее Google Chrome
При запуске
Microsoft готовится внедрить во встроенный в Windows браузер Edge на базе Chromium опцию Startup boost. Она позволит программе загружаться быстрее, чем Google Chrome.
Функция запускает набор процессов Edge в фоновом режиме, когда компьютер только включается. Поэтому браузер быстрее запускается, когда пользователю это нужно.
Новую функцию можно будет и отключить при желании. Это можно будет сделать в настройках: Edge > Settings > System. Сообщается, что Startup boost не будет замедлять работу компьютера в целом и окажет минимальное влияние на ресурсы машины.
Пока неясно, когда нововведение появится в стабильной версии браузера Edge, но его уже скоро можно испытать в версиях, доступных на каналах Dev и Canary.