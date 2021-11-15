Microsoft заблокировала программу для обхода обязательного использования фирменного браузера Edge

Компьютеры
Сегодня в 16:27
1 мин.
Microsoft заблокировала программу для обхода обязательного использования фирменного браузера EdgeПриложение EdgeDeflector
Microsoft уже сделала довольно сложной смену браузера по умолчанию в Windows 11. Теперь компания ещё и решила заблокировать программы наподобие EdgeDeflector. Она позволяла открывать жёстко закодированные ссылки Microsoft Edge в других браузерах.
Microsoft заставляет пользователей Windows 10 и Windows 11 использовать браузер Edge и его поисковую систему Bing в меню «Пуск», а теперь и в новой панели виджетов в Windows 11. Таким образом система игнорирует настройку браузера по умолчанию. EdgeDeflector позволяет обойти эти ограничения.
Теперь Microsoft подтвердила, что заблокировала программу. Это коснётся всех пользователей Windows 11 в ближайшие недели. Разработчик EdgeDeflector недоволен ситуацией. Microsoft при этом не объяснила своё решение. Хотя многие считают причину очевидной. Недавно браузеры Brave и Firefox либо скопировали функциональность EdgeDeflector, либо сообщили, что это входит в их планы.
Источник: The Verge