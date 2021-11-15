Microsoft заблокировала программу для обхода обязательного использования фирменного браузера Edge

Microsoft заставляет пользователей Windows 10 и Windows 11 использовать браузер Edge и его поисковую систему Bing в меню «Пуск», а теперь и в новой панели виджетов в Windows 11. Таким образом система игнорирует настройку браузера по умолчанию. EdgeDeflector позволяет обойти эти ограничения.

Теперь Microsoft подтвердила, что заблокировала программу. Это коснётся всех пользователей Windows 11 в ближайшие недели. Разработчик EdgeDeflector недоволен ситуацией. Microsoft при этом не объяснила своё решение. Хотя многие считают причину очевидной. Недавно браузеры Brave и Firefox либо скопировали функциональность EdgeDeflector, либо сообщили, что это входит в их планы.