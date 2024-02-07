Мини-ПК AceMagic оказались заражены шпионским ПО

Обнаруженное вредоносное ПО, принадлежащее к семействам Bladabindi и Redline, может красть пароли, регистрировать нажатия клавиш и извлекать данные из зараженных систем. Это вызывает серьезные опасения у пользователей. Сообщается, что могут быть затронуты модели AD08, AK1, AD15 и S1. Неизвестно, безопасны ли другие модели.

Компания утверждает, что проблема была связана с «первой партией» и уже решена. Они отрицают, что им известно о каких-либо предыдущих проблемах с вредоносным ПО.

Если вы являетесь владельцем мини-ПК AceMagic, особенно старой модели, необходимо провести тщательную проверку на вирусы, а лучше рассмотрите альтернативные бренды с лучшими методами обеспечения безопасности, пока прозрачность AceMagic не улучшится, пишут эксперты.