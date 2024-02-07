Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Компьютеры
Опубликовано 07 февраля 2024, 21:17
1 мин.

Мини-ПК AceMagic оказались заражены шпионским ПО

Это был единичный случай или широко распространенная проблема?
Популярный ютубер Джон из The Net Guy Reviews утверждает, что обнаружил вредоносное ПО, предустановленное на мини-ПК AceMagic AD08, полученный для обзора. Аналогичные проблемы были отмечены и для других моделей AceMagic, таких как AD15 и S1.
Мини-ПК AceMagic оказались заражены шпионским ПО

© AceMagic

Обнаруженное вредоносное ПО, принадлежащее к семействам Bladabindi и Redline, может красть пароли, регистрировать нажатия клавиш и извлекать данные из зараженных систем. Это вызывает серьезные опасения у пользователей. Сообщается, что могут быть затронуты модели AD08, AK1, AD15 и S1. Неизвестно, безопасны ли другие модели.

Компания утверждает, что проблема была связана с «первой партией» и уже решена. Они отрицают, что им известно о каких-либо предыдущих проблемах с вредоносным ПО.

Если вы являетесь владельцем мини-ПК AceMagic, особенно старой модели, необходимо провести тщательную проверку на вирусы, а лучше рассмотрите альтернативные бренды с лучшими методами обеспечения безопасности, пока прозрачность AceMagic не улучшится, пишут эксперты.

Источник:Tom’s Hardware
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мини-ПК
,
#вирус