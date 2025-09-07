Мини-ПК Yohris Mini Gaming PC запустил Cyberpunk 2077 в 120 FPS

Внутри установлен процессор Intel Core i7−13620H, видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD на 512 ГБ. Опционально можно увеличить память до 64 ГБ и объём SSD до 2 ТБ.

YouTube-блогер ETA PRIME протестировал устройство в играх и бенчмарках. В Forza Horizon 5 мини-ПК выдавал более 100 FPS при 1440p и высоких настройках. Даже Cyberpunk 2077 показывал более 100 кадров в секунду, а с включённым DLSS и генерацией кадров средний FPS достиг 120.

В многопользовательской Marvel Rivals скорость достигала 108 FPS при 1080p и включённом DLSS.