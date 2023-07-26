Minisforum показала компактный игровой ПК с мощными процессорами AMD или Intel на выбор

Они обладают хорошей производительностью и мощностью: до 16 ядер и 32 потоков для AMD и до 24 ядер и 32 потоков для Intel.

ПК формата Mini-ITX оснащен 8-фазной схемой питания, двумя слотами DDR5 SO-DIMM емкостью до 96 Гбайт, двумя слотами M.2 и слотом PCIe Gen 5.0 x16 для подключения дискретного GPU. Машина также поддерживает блок питания SFX.

Что касается возможностей подключения, то ожидаются выходы DP/HDMI, порты USB (включая Type-C), Ethernet LAN, WIFI и 3-канальный аудиоразъем.

Цена и доступность пока что неизвестны.