Minisforum показала компактный игровой ПК с мощными процессорами AMD или Intel на выбор

Minisforum показала компактный игровой ПК с мощными процессорами AMD или Intel на выборЦены пока держат в тайне
Minisforum представила свой новый Mini-ITX ПК с неплохой «начинкой». Представленный на официальном аккаунте Weibo компактный 6-литровый корпус имеет минималистичный дизайн, но, в отличие от предыдущих мини-ПК, этот является игровым, поддерживая высокопроизводительные 55-Вт процессоры AMD Ryzen 7045 (Dragon Range) и Intel Raptor Lake-HX 13-го поколения.
Они обладают хорошей производительностью и мощностью: до 16 ядер и 32 потоков для AMD и до 24 ядер и 32 потоков для Intel.
ПК формата Mini-ITX оснащен 8-фазной схемой питания, двумя слотами DDR5 SO-DIMM емкостью до 96 Гбайт, двумя слотами M.2 и слотом PCIe Gen 5.0 x16 для подключения дискретного GPU. Машина также поддерживает блок питания SFX.
Что касается возможностей подключения, то ожидаются выходы DP/HDMI, порты USB (включая Type-C), Ethernet LAN, WIFI и 3-канальный аудиоразъем.
Цена и доступность пока что неизвестны.