Minisforum представила мини-ПК с Core i9 и поддержкой трёх мониторов

В стандартной комплектации M1−1295 поставляется с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, а материнская плата поддерживает до 96 ГБ ОЗУ и два накопителя PCIe 4.0 (до 8 ТБ общей ёмкости).

Процессор i9−12950HX имеет 16 ядер и 24 потока, разгоняется до 5,0 ГГц и использует встроенную графику Intel UHD. Среди портов — HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой видео и скоростью до 10 Гбит/с, а также 2.5G Ethernet и три аудиоразъёма. ПК может одновременно работать с тремя мониторами с разрешением до 4K.

Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, питание обеспечивается блоком на 120 Вт.