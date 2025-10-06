Minisforum представила мини-ПК с Core i9 и поддержкой трёх мониторов

Опубликовано 06 октября 2025, 18:451 мин.
Minisforum представила мини-ПК с Core i9 и поддержкой трёх мониторовМного подключений
Minisforum выпустила новый мини-ПК M1−1295, оснащённый процессором Intel Core i9−12950HX и не только. Устройство уже доступно от 469 долларов. По дизайну новинка напоминает первый Mac mini — у неё нет портов на передней панели, все разъёмы расположены сзади. Корпус выполнен из металла, а система охлаждения включает вентилятор и медные трубки.
© Minisforum
В стандартной комплектации M1−1295 поставляется с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, а материнская плата поддерживает до 96 ГБ ОЗУ и два накопителя PCIe 4.0 (до 8 ТБ общей ёмкости).
Процессор i9−12950HX имеет 16 ядер и 24 потока, разгоняется до 5,0 ГГц и использует встроенную графику Intel UHD. Среди портов — HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой видео и скоростью до 10 Гбит/с, а также 2.5G Ethernet и три аудиоразъёма. ПК может одновременно работать с тремя мониторами с разрешением до 4K.
Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, питание обеспечивается блоком на 120 Вт.