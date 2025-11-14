Minisforum представила мини-ПК X1 Lite-255 с Ryzen 7 255 всего за $280

Система имеет разнообразные порты: USB4 (40 Гбит/с, поддержка PD 65–100 Вт), два USB 3.2, два USB 2.0, 2.5G Ethernet, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и аудиоразъём 3,5 мм. Поддерживается вывод видео на три 4K или один 8K экран.

Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Мини-ПК можно закрепить на VESA-кронштейне. Размеры устройства — 130 × 126 × 47,2 мм, вес 0,67 кг. Шум не превышает 35 дБ при обычной работе.