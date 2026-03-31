Моноблок Apple iMac с OLED-экраном будет, но не сейчас

По их информации, Apple уже обсуждает с производителями дисплеев, такими как Samsung и LG, создание нового OLED-экрана для iMac. Планируется, что это будет 24-дюймовый дисплей с высокой яркостью и более четким изображением по сравнению с текущими моделями.

Samsung, скорее всего, станет первым поставщиком таких экранов. LG хоть и работает над своими вариантами, но может немного отставать по яркости.

СМИ ждут, что первые образцы дисплеев появятся у Apple во второй половине 2026 года. При этом сам iMac с OLED-экраном выйдет не раньше 2029–2030 годов.