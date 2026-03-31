Моноблок Apple iMac с OLED-экраном будет, но не сейчас

Опубликовано 31 марта 2026, 16:431 мин.
Моноблок Apple iMac с OLED-экраном будет, но не сейчасЖдать придется несколько лет
Apple работает над обновлением своих моноблоков iMac. Однако ждать этого нововведения придется довольно долго, как пишут СМИ.
По их информации, Apple уже обсуждает с производителями дисплеев, такими как Samsung и LG, создание нового OLED-экрана для iMac. Планируется, что это будет 24-дюймовый дисплей с высокой яркостью и более четким изображением по сравнению с текущими моделями.
Samsung, скорее всего, станет первым поставщиком таких экранов. LG хоть и работает над своими вариантами, но может немного отставать по яркости.
СМИ ждут, что первые образцы дисплеев появятся у Apple во второй половине 2026 года. При этом сам iMac с OLED-экраном выйдет не раньше 2029–2030 годов.